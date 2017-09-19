При пожаре в гостинице «Торн Хаус» погибли двое сотрудников – мужчина и женщина



При пожаре в отеле «Торн Хаус» погибли двое сотрудников – мужчина и женщина. Оба погибших работали в гостинице администраторами.

- Личность мужчины установлена, это 30-летний администратор отеля, личность погибшей женщины сейчас устанавливается, - сообщили в региональном МЧС.



По факту обнаружения двух погибших следственное управление по Ростовской области начало проверку.

- В настоящее время на месте происшествия работают следователи-криминалисты следственного управления, - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области Галина Гагалаева. - Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.



Напомним, возгорание в гостинице произошло около двух часов дня 21 сентября. Огонь очень быстро распространился по всему периметру здания. Быстрому распространению пламени могла способствовать обшивка отеля, выполненная из легковоспламеняющихся материалов.