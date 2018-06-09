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При пожаре в гараже в Азове пострадал пенсионер

При пожаре в гараже в Азове пострадал пенсионер
В Азове 65-летний мужчина получил ожоги при пожаре в гараже. Происшествие случилось около 15 часов 10 июня.

На улице Кирова загорелось гаражное помещение на площади 20 квадратных метров. Когда начался пожар, в гараже находились три человека. Двоим удалось выбраться. А хозяин гаража, 65-летний мужчина, получил сильные ожоги туловища и рук.

- С ожогами пострадавшего доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

К тушению привлекались девять человек личного состава и две пожарные машины.

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