При пожаре в гараже в Азове пострадал пенсионер
В Азове 65-летний мужчина получил ожоги при пожаре в гараже. Происшествие случилось около 15 часов 10 июня.
На улице Кирова загорелось гаражное помещение на площади 20 квадратных метров. Когда начался пожар, в гараже находились три человека. Двоим удалось выбраться. А хозяин гаража, 65-летний мужчина, получил сильные ожоги туловища и рук.
- С ожогами пострадавшего доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
К тушению привлекались девять человек личного состава и две пожарные машины.