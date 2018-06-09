При пожаре в гараже в Азове пострадал пенсионер



В Азове 65-летний мужчина получил ожоги при пожаре в гараже. Происшествие случилось около 15 часов 10 июня.



На улице Кирова загорелось гаражное помещение на площади 20 квадратных метров. Когда начался пожар, в гараже находились три человека. Двоим удалось выбраться. А хозяин гаража, 65-летний мужчина, получил сильные ожоги туловища и рук.



- С ожогами пострадавшего доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



К тушению привлекались девять человек личного состава и две пожарные машины.