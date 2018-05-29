При пожаре в девятиэтажке Ростова пострадал годовалый ребёнок



В Ростове в результате пожара в Советском районе пострадал годовалый ребёнок.



Возгорание произошло в одной из квартир на четвёртом этаже девятиэтажного дома по улице Ерёменко 30 мая около 21 часа. Огонь охватил площадь 20 квадратных метров.

- На место происшествия выезжали 18 спасателей и пять единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Ликвидация пожара была объявлена в 21:38.



В результате возгорания пострадал годовалый мальчик. С диагнозом «отравление продуктами горения» он был госпитализирован в 20-ю городскую больницу.