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При пожаре в девятиэтажке Ростова пострадал годовалый ребёнок

При пожаре в девятиэтажке Ростова пострадал годовалый ребёнок
В Ростове в результате пожара в Советском районе пострадал годовалый ребёнок.

Возгорание произошло в одной из квартир на четвёртом этаже девятиэтажного дома по улице Ерёменко 30 мая около 21 часа. Огонь охватил площадь 20 квадратных метров.
- На место происшествия выезжали 18 спасателей и пять единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. – Ликвидация пожара была объявлена в 21:38.

В результате возгорания пострадал годовалый мальчик. С диагнозом «отравление продуктами горения» он был госпитализирован в 20-ю городскую больницу.

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