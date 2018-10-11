При пожаре в дачном домике в Ростовской области пострадала женщина



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В Новочеркасске при пожаре в дачном домике пострадала женщина. Пожар случился в СНТ-16 на улице Мичурина.



Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы 12 октября в 18:21. К моменту прибытия спасателей огонь полыхал на площади 16 квадратных метров.



В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что из пожара спасли 42-летнюю женщину.

- С ожогами верхних конечностей пострадавшую госпитализировали в БСМП Новочеркасска, - добавили в ведомстве.



К тушению привлекались два пожарных расчета. Причина возгорания устанавливается.