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При пожаре в частном доме в Таганроге погиб мужчина

При пожаре в частном доме в Таганроге погиб мужчина
Фото: Мтв.онлайн

В Таганроге в результате пожара погиб один человек. Возгорание произошло в частном доме на улице Ткаченко.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного пожарной части 28 декабря в семь часов утра.
- Горение происходило в одноэтажном доме на площади 15 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате ЧП погиб 43-летний мужчина, три человека спасены.

Пожар полностью ликвидировали в 7:25. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники.

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