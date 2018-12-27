При пожаре в частном доме в Таганроге погиб мужчина



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В Таганроге в результате пожара погиб один человек. Возгорание произошло в частном доме на улице Ткаченко.



Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного пожарной части 28 декабря в семь часов утра.

- Горение происходило в одноэтажном доме на площади 15 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – В результате ЧП погиб 43-летний мужчина, три человека спасены.



Пожар полностью ликвидировали в 7:25. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.



К тушению привлекались пять спасателей и две единицы техники.