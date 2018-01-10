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При пожаре в частном доме в Ростовской области пострадал хозяин

При пожаре в частном доме в Ростовской области пострадал хозяин

В Каменском районе Ростовской области при пожаре в частном доме пострадал хозяин.

ЧП произошло 11 января около 15.30 в хуторе Старая Станица. Загорелся дом, расположенный в дачном товариществе «Ромашка». Как рассказали в ГУ МЧС Ростовской области, на место происшествия прибыли семь спасателей и две единицы техники.
- Пожар был ликвидирован в течение 30 минут, - добавили в ведомстве. – Причины пожара устанавливаются специалистами Госпожнадзора.

По словам местных жителей, к пожару привёл взрыв газового баллона. В результате происшествия сильные ожоги получил хозяин жилья. Пострадавший госпитализирован.

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