При пожаре в частном доме в Ростовской области погиб мужчина



Житель Ростовской области погиб во время пожара в частном доме. Происшествие случилось утром 21 августа в хуторе Нижний Астахов Кашарского района.



На улице Мира загорелся частный жилой дом. Площадь возгорания составила 56 квадратных метров. Во время тушения огня в здании было обнаружено тело 59-летнего мужчины.



- Причины его гибели и возгорания в настоящее время устанавливаются специалистами, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



В тушении принимали участие пятеро спасателей и два пожарных расчета.