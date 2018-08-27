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При пожаре в частном доме в Ростове пострадали два человека

При пожаре в частном доме в Ростове пострадали два человека
Фото: Vsemetri.com

В Ростове во время пожара в частном доме пострадали два человека. Огонь вспыхнул около половины третьего ночи на пересечении улиц Содружества и Благодатной 29 августа.

За короткое время пламя охватило двухэтажный дом. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров.
- В результате происшествия пострадали двое мужчин, - сообщили в пресс-службе ведомства. - С ожогами различной степени тяжести они доставлены в больницу.

К тушению привлекались 10 пожарных расчетов. Им понадобилось около полутора часов, чтобы потушить пожар.

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