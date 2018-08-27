При пожаре в частном доме в Ростове пострадали два человека



Фото: Vsemetri.com



В Ростове во время пожара в частном доме пострадали два человека. Огонь вспыхнул около половины третьего ночи на пересечении улиц Содружества и Благодатной 29 августа.



За короткое время пламя охватило двухэтажный дом. Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, площадь пожара составила 100 квадратных метров.

- В результате происшествия пострадали двое мужчин, - сообщили в пресс-службе ведомства. - С ожогами различной степени тяжести они доставлены в больницу.



К тушению привлекались 10 пожарных расчетов. Им понадобилось около полутора часов, чтобы потушить пожар.