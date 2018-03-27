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При пожаре в частном доме в Ростове пострадала женщина

При пожаре в частном доме в Ростове пострадала женщина

В Ростове в пожара пострадала местная жительница. Возгорание произошло вечером 28 марта на проспекте 40-лет Победы.

Одноэтажный частный дом загорелся около 21:30. Огонь распространился на площадь 80 квадратных метров. На место происшествия прибыли три единицы техники и 12 спасателей.
- Возгорание было ликвидировано в 21:40, - сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. – В результате происшествия пострадал женщина.

С ожогами ростовчанку госпитализировали. Причины возгорания устанавливаются.

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