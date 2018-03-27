При пожаре в частном доме в Ростове пострадала женщина
В Ростове в пожара пострадала местная жительница. Возгорание произошло вечером 28 марта на проспекте 40-лет Победы.
Одноэтажный частный дом загорелся около 21:30. Огонь распространился на площадь 80 квадратных метров. На место происшествия прибыли три единицы техники и 12 спасателей.
- Возгорание было ликвидировано в 21:40, - сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области. – В результате происшествия пострадал женщина.
С ожогами ростовчанку госпитализировали. Причины возгорания устанавливаются.