При пожаре в частном доме в Ростове погиб человек





При пожаре в частном доме в Ростове погиб человек. Возгорание произошло 24 октября в доме № 70 по улице Нагорной.



Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 9:25. К моменту прибытия пожарных огнём была охвачена площадь 10 кв. м.

- В 9:40 пожар удалось локализовать, в 9:49 - полностью ликвидировать, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - На месте пожара обнаружен погибший. Его личность устанавливается.



К тушению привлекались две единицы техники и девять спасателей. Причину пожара устанавливают специалисты.