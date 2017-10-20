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При пожаре в частном доме в Ростове погиб человек

При пожаре в частном доме в Ростове погиб человек

При пожаре в частном доме в Ростове погиб человек. Возгорание произошло 24 октября в доме № 70 по улице Нагорной.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 9:25. К моменту прибытия пожарных огнём была охвачена площадь 10 кв. м.
- В 9:40 пожар удалось локализовать, в 9:49 - полностью ликвидировать, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - На месте пожара обнаружен погибший. Его личность устанавливается.

К тушению привлекались две единицы техники и девять спасателей. Причину пожара устанавливают специалисты.

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