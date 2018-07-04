При пожаре в частном доме пострадал житель Ростовской области



При пожаре в частном доме в Ростовской области пострадал мужчина. Инцидент произошел около 11 часов 5 июля в Азовском районе.



Пожар в частном жилом доме произошел в переулке Речном в селе Александровка. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров. В это время в доме находился мужчина. Он получил ожоги верхних конечностей.



- По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание проводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



К тушению привлекались четыре спасателя и две пожарных машины.