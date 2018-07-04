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При пожаре в частном доме пострадал житель Ростовской области

При пожаре в частном доме пострадал житель Ростовской области
При пожаре в частном доме в Ростовской области пострадал мужчина. Инцидент произошел около 11 часов 5 июля в Азовском районе.

Пожар в частном жилом доме произошел в переулке Речном в селе Александровка. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров. В это время в доме находился мужчина. Он получил ожоги верхних конечностей.

- По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание проводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

К тушению привлекались четыре спасателя и две пожарных машины.

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