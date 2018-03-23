При пожаре в частном доме пострадал мужчина в Ростовской области



В Ростовской области во время пожара в частном доме пострадал местный житель. Возгорание произошло около 20 часов 24 марта в хуторе Атамановка Неклиновского района.



Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, дом вспыхнул на улице Свободы. Пламя распространилось на площади четыре квадратных метра.



- В результате происшествия пострадал мужчина, - отметили в ведомстве. – Его госпитализировали.



Огонь тушили четыре сотрудника МЧС и одна пожарная машина.