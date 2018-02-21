При пожаре в частном доме в Ростовской области погиб 53-летний мужчина
При пожаре в частном доме в Ростовской области погиб 53-летний мужчина. Трагедия произошла около 11 часов утра 22 февраля в поселке Поречье Мартыновского района.
На улице Северной вспыхнул частный дом. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров.
- Во время ЧП погиб мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Для ликвидации пламени привлекались 6 спасателей и 2 пожарные машины.
Предварительно, причиной члучившегося стало неосторожное обращение с огнем.