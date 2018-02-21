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При пожаре в частном доме в Ростовской области погиб 53-летний мужчина

При пожаре в частном доме в Ростовской области погиб 53-летний мужчина
При пожаре в частном доме в Ростовской области погиб 53-летний мужчина. Трагедия произошла около 11 часов утра 22 февраля в поселке Поречье Мартыновского района.

На улице Северной вспыхнул частный дом. Пламя охватило площадь в 100 квадратных метров.

- Во время ЧП погиб мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Для ликвидации пламени привлекались 6 спасателей и 2 пожарные машины.

Предварительно, причиной члучившегося стало неосторожное обращение с огнем.

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