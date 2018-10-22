Авторизация

Регистрация


  • USD 65.63
  • EUR 75.08
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

При пожаре на судне в Ростове пострадал один человек

При пожаре на судне в Ростове пострадал один человек
В результате возгорания на судне «Волга-404» в акватории Дона в Ростове пострадал один человек.

ЧП произошло около половины третьего дня 24 октября на территории ООО ТД «Эльдако Юг».
- По предварительным данным, при погрузке на судно «Волга-404» во время перекачки топлива произошло возгорание, в результате чего пострадал моторист судна, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СКП. - Мужчину доставили в БСМП № 2 с ожогами тела.

В настоящее время следственные органы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.
При пожаре на судне в Ростове пострадал один человек

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.