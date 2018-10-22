При пожаре на судне в Ростове пострадал один человек



В результате возгорания на судне «Волга-404» в акватории Дона в Ростове пострадал один человек.



ЧП произошло около половины третьего дня 24 октября на территории ООО ТД «Эльдако Юг».

- По предварительным данным, при погрузке на судно «Волга-404» во время перекачки топлива произошло возгорание, в результате чего пострадал моторист судна, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СКП. - Мужчину доставили в БСМП № 2 с ожогами тела.



В настоящее время следственные органы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

