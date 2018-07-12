Авторизация

Регистрация


  • USD 62.29
  • EUR 72.47
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

При пожаре на Сельмаше в Ростове пострадал один человек

При пожаре на Сельмаше в Ростове пострадал один человек
В результате пожара в районе Сельмаш в Ростове пострадал один человек. Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома на улице Сержантова.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 16 часов 13 июля. На место происшествия были направлены 38 спасателей и 10 единиц техники. Чтобы добраться до очага возгорания на четвертом этаже, потребовалась пожарная лестница.

На борьбу с огнём у спасателей ушло порядка 40 минут.
- В результате пожара пострадал один человек, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Пострадавший с ожогами доставлен в больницу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.