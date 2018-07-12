При пожаре на Сельмаше в Ростове пострадал один человек



В результате пожара в районе Сельмаш в Ростове пострадал один человек. Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома на улице Сержантова.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около 16 часов 13 июля. На место происшествия были направлены 38 спасателей и 10 единиц техники. Чтобы добраться до очага возгорания на четвертом этаже, потребовалась пожарная лестница.



На борьбу с огнём у спасателей ушло порядка 40 минут.

- В результате пожара пострадал один человек, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Пострадавший с ожогами доставлен в больницу.