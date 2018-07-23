При обрушении на шахте в Ростовской области погибли двое рабочих



В результате обрушения на шахте «Алмазная» в Красносулинском районе Ростовской области погибли двое рабочих.



Как сообщили в донском управлении СКР, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при видении работ».

- По предварительным данным, 24 июля при демонтаже здания бывшего дробильно-сортировочного отделения шахты «Алмазная» произошло обружение части строения, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. – В результате двое рабочих получили травмы, от которых скончались.



Тело одного из погибших уже извлечено из-под обломков. Второй погибший обнаружен, в настоящее время его тело извлекают из-под завалов.



Добавим, что угольное предприятие принадлежало обанкротившейся украинской компании.