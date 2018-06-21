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Преступников, подорвавших иномарку на Ставрополье, разыскивают в Ростовской области

Преступников, подорвавших иномарку на Ставрополье, разыскивают в Ростовской области
На Дону разыскивают предполагаемых преступников, причастных к подрыву машины и ее владельца на Ставрополье. Трагедия произошла днем 21 июня в Ставрополе.

Возле местного завода остановился «БМВ Х6». Рядом с водителем сидел его знакомый. После непродолжительного разговора пассажир скоропалительно покинул автомобиль и поспешил к «Хаммеру», поджидающему его за углом.

Как только внедорожник тронулся, немецкий автомобиль вместе с водителем взлетел на воздух. Очевидцы вызвали врачей и пожарных. Медикам оставалось лишь констатировать смерть владельца «БМВ».

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личности людей, управлявших в последнее время «Хаммером». Мужчин зовут Вадим и Виктор, они возможно, судимые.

Чтобы замести следы, мужчины могли направиться в соседние города, в частности, в Ростов-на-Дону.

Если у вас есть какая-нибудь информация, просьба позвонить в полицию по номеру: 102.

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