Преступников, подорвавших иномарку на Ставрополье, разыскивают в Ростовской области



На Дону разыскивают предполагаемых преступников, причастных к подрыву машины и ее владельца на Ставрополье. Трагедия произошла днем 21 июня в Ставрополе.



Возле местного завода остановился «БМВ Х6». Рядом с водителем сидел его знакомый. После непродолжительного разговора пассажир скоропалительно покинул автомобиль и поспешил к «Хаммеру», поджидающему его за углом.



Как только внедорожник тронулся, немецкий автомобиль вместе с водителем взлетел на воздух. Очевидцы вызвали врачей и пожарных. Медикам оставалось лишь констатировать смерть владельца «БМВ».



Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личности людей, управлявших в последнее время «Хаммером». Мужчин зовут Вадим и Виктор, они возможно, судимые.



Чтобы замести следы, мужчины могли направиться в соседние города, в частности, в Ростов-на-Дону.



Если у вас есть какая-нибудь информация, просьба позвонить в полицию по номеру: 102.