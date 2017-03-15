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Преподавателя колледжа в Шахтах убили из-за телефона


В городе Шахты убили преподавателя педагогического колледжа. Убийца жестоко расправился над женщиной, поживившись в результате лишь мобильным телефоном.

Преподавателя колледжа в Шахтах убили из-за телефона

Родственники Светланы Асидуллиной не смогли дозвониться до неё. Близкие почувствовали что-то неладное. Предчувствие их не обмануло. В собственном доме педагога нашли мёртвой. Она лежала на кровати.

По предварительной информации, смерть наступила в воскресенье, 12 марта, пишет DonDay.ru Шахты. Первоначальный осмотр не выявил криминальный характер смерти, но вскрытие показало, что женщина умерла от черепно-мозговой травмы, нанесенной тупым предметом. Позже стало известно, что из её дома пропал телефон Samsung.

По информации издания, по подозрению в убийстве задержан 42-летний подозреваемый. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства смерти педагога.

Знакомые Светланы Асидуллиной шокированы случившимся. Они не могут поверить, что какой-то мерзавец лишил жизни талантливого педагога с многолетним стажем из-за мобильника.

В колледже Светлана Ивановна преподавала русский язык. Она воспитала не одно поколение педагогов. Коллеги и друзья не могут прийти в себя. Выпускники, отзываясь о ней как о замечательном педагоге, скорбят вместе с родственниками Светланы Асидуллиной. Преподавателя похоронили утром 17 марта.

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