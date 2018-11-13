Преподаватель РГУПСа умер посреди улицы в Ростове
Преподаватель Ростовского государственного университета путей сообщения умер посреди улицы. Происшествие случилось днем 15 ноября.
По словам свидетелей инцидента, на проспекте Ленина преподаватель университета закурил сигарету. После пары затяжек мужчине стало плохо, и он упал на землю. Прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь.
Приехавшие врачи лишь зафиксировали смерть мужчины. У преподавателя оторвался тромб.
- На теле мужчины не обнаружено следов насильственной смерти, - сообщили в пресс-службе донского главка.