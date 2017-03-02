Пожилой рыбак утонул в Ростовской области





62-летний рыбак утонул в Ростовской области. 28 февраля пенсионер уехал рыбачить на реку Средний Егорлык в Сальском районе. Но домой в поселок Гигант он не вернулся и перестал выходить на связь с близкими.



Родственники мужчины обратились в полицию. Участковый поехал к реке, чтобы проверить место,где пенсионер собирался рыбачить. На берегу сотрудник полиции увидел автомобиль пропавшего, а в реке- прорубь, вокруг которой были рыболовные снасти.

- Участковый вызвал на место сотрудников ГИМС МЧС России и спасателей,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Они нашли и достали тело погибшего рыбака с трехметровой глубины.



Ранее, 26 февраля, трагедия произошла на Веселовском водохранилище. Двое рыбаков провалились в прорубь, не смогли выбраться и погибли от переохлаждения.