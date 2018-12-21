Пожилой мужчина ушёл ночью из дома и пропал в Ростове





В Ростове без вести пропал 78-летний местный житель. Афанасий Петрович Астахов ушёл из дома в Советском районе города около трёх часов ночи 25 декабря.



Когда родные заметили, что мужчина исчез, обратились в полицию. Они также попросили помочь в розыске пенсионера волонтёров из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Поисковики распространили ориентировки с приметами и фотографией пропавшего.



На вид мужчине - 78-80 лет, рост - около 175 сантиметров. У него среднее телосложение, короткие седые волосы, голубые глаза. В день пропажи он, предположительно, был одет в тёмную куртку, чёрную меховую шапку, серое трико. На ногах - чёрные туфли без шнурков.



Пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи. Возможно, он заблудился и не может найти дорогу домой.



Всех, кто видел Афанасия Петровича Астахова или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.