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Пожилой мужчина сгорел в собственной квартире в Ростове

Пожилой мужчина сгорел в собственной квартире в Ростове
В Ростове при пожаре погиб пожилой мужчина. Возгорание произошло в доме № 96/5 по улице 2-й Краснодарской 26 сентября.

По словам жильцов дома, около 23:30 загорелась квартира на третьем этаже. Всех жителей дома эвакуировали. Пока пожарные боролись с огнём, ростовчане ждали на улице, когда смогут вернуться в свои квартиры.

В результате пожара погиб пожилой мужчина. Что стало причиной возгорания, пока не известно. Около половины первого огонь был полностью ликвидирован.

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