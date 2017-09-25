Пожилой мужчина сгорел в собственной квартире в Ростове



В Ростове при пожаре погиб пожилой мужчина. Возгорание произошло в доме № 96/5 по улице 2-й Краснодарской 26 сентября.



По словам жильцов дома, около 23:30 загорелась квартира на третьем этаже. Всех жителей дома эвакуировали. Пока пожарные боролись с огнём, ростовчане ждали на улице, когда смогут вернуться в свои квартиры.



В результате пожара погиб пожилой мужчина. Что стало причиной возгорания, пока не известно. Около половины первого огонь был полностью ликвидирован.