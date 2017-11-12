Пожилой мужчина погиб, выпав из окна восьмого этажа в Ростове



В Ростове пожилой мужчина разбился насмерть, выпав из окна восьмого этажа.



Трагедия произошла рано утром 14 ноября на улице Горшкова. По предварительным данным, 72-летний мужчина вышел на балкон и облокотился на перила. У пенсионера закружилась голова, и он упал вниз, сообщает DonDay.ru.



Дочь пенсионера заметила, что отец долго не возвращается в квартиру, и вышла на балкон. Мужчины там не оказалось, тогда женщина посмотрела вниз и увидела страшную картину: пожилой мужчина лежал на асфальте под домом.



От многочисленных травм ростовчанин скончался на месте происшествия.