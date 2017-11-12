Авторизация

Регистрация


  • USD 59.18
  • EUR 68.92
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пожилой мужчина погиб, выпав из окна восьмого этажа в Ростове

Пожилой мужчина погиб, выпав из окна восьмого этажа в Ростове
В Ростове пожилой мужчина разбился насмерть, выпав из окна восьмого этажа.

Трагедия произошла рано утром 14 ноября на улице Горшкова. По предварительным данным, 72-летний мужчина вышел на балкон и облокотился на перила. У пенсионера закружилась голова, и он упал вниз, сообщает DonDay.ru.

Дочь пенсионера заметила, что отец долго не возвращается в квартиру, и вышла на балкон. Мужчины там не оказалось, тогда женщина посмотрела вниз и увидела страшную картину: пожилой мужчина лежал на асфальте под домом.

От многочисленных травм ростовчанин скончался на месте происшествия.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.