Пожилой мужчина погиб при пожаре в Пролетарском районе Ростова





Пожилой мужчина погиб при пожаре в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Трагедия произошла 5 марта около девяти часов утра. Огонь охватил одноэтажный дом площадью 15 кв. м. на улице Кладовая, 43. Спасти 70-летнего пенсионера не удалось.

- Дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Пожар был локализован в 9:16, полностью потушен в 9:21.



В тушении пожара принимали участие восемь человек и две единицы техники.