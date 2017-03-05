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Пожилой мужчина погиб при пожаре в Пролетарском районе Ростова

Пожилой мужчина погиб при пожаре в Пролетарском районе Ростова

Пожилой мужчина погиб при пожаре в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Трагедия произошла 5 марта около девяти часов утра. Огонь охватил одноэтажный дом площадью 15 кв. м. на улице Кладовая, 43. Спасти 70-летнего пенсионера не удалось.
- Дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Пожар был локализован в 9:16, полностью потушен в 9:21.

В тушении пожара принимали участие восемь человек и две единицы техники.

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