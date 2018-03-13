Пожилой мужчина, нуждающийся в помощи, пропал в Ростове





В Ростове пропал пенсионер. 78-летний местный житель ушёл из своего дома на улице Белореченской 14 марта около 14 часов и до сих пор не вернулся.



Родные Василия Ларионова пытались найти его самостоятельно, но когда поиски не дали результатов, они обратились за помощью к добровольцам из поискового отряда «Лиза Алерт Юг». Волонтёры распространили ориентировки с приметами и фотографией пропавшего.



Рост мужчины - около 170 сантиметров, у него среднее телосложение, седые волосы, серые глаза. На руке у пенсионера - татуировка в виде цифр «1939». Был одет в коричневую куртку, тёмно-синие джинсы, чёрную кепку с козырьком и галоши. Пропавший дезориентирован и нуждается в помощи.



Всех, кто видел Василия Ларионова, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02 (102).