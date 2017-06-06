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Пожилая женщина погибла, выпав из окна многоэтажки в Ростове

Пожилая женщина погибла, выпав из окна многоэтажки в Ростове
Пожилая женщина разбилась насмерть, выпав из окна многоэтажки в Ростове. Трагический случай произошёл вечером 7 июня на улице Лелюшенко.

Тело женщины на асфальте под окнами дома № 15 заметили прохожие. Они вызвали на место «скорую». Но прибывшие медики только констатировали смерть ростовчанки. Пенсионерка упала с седьмого этажа.

В полиции подтвердили факт случившегося.
- На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, - прокомментировали в Донском главке. - Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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