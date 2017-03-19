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Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Таганроге

Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Таганроге

Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Таганроге. Трагедия случилась на улице Чехова 20 марта примерно в восемь часов вечера.
- По предварительным данным, 46-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки «Фиат Добло», наехал на 68-летнюю женщину,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- В это время она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №303.

Пострадавшей оказали помощь и отвезли в ближайшую больницу на «скорой», но спасти ее не удалось.

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