Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Таганроге





Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Таганроге. Трагедия случилась на улице Чехова 20 марта примерно в восемь часов вечера.

- По предварительным данным, 46-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки «Фиат Добло», наехал на 68-летнюю женщину,- сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.- В это время она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №303.



Пострадавшей оказали помощь и отвезли в ближайшую больницу на «скорой», но спасти ее не удалось.