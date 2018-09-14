Пожарный из Новочеркасска уехал на машине и пропал





В Новочеркасске разыскивается 39-летний Виктор Дежуров. Мужчина уехал из дома на улице Седова на своем автомобиле «Хендай Соната» 14 сентября.



Виктор Дежуров работает пожарным. Но на месте службы он тоже не появлялся. В последний раз его автомобиль был замечен через несколько минут после выезда из дома в районе Хотунка. Иномарка двигалась в направлении микрорайона Молодежного, пишет DonDay Новочеркасск.



Родные сообщили приметы пропавшего. На вид ему около 40 лет, рост примерно 175 сантиметров, худощавое телосложение, короткие русые волосы, карие глаза. В день пропажи на мужчине была синяя майка, синие джинсовые шорты до колена, на ногах - кожаные коричневые шлепанцы.



Виктор Дежуров передвигается на бежевом «Хендай Соната» с госномером «А 141 КС 161».



Всех, кто видел пропавшего жителя Новочеркасска или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефону 02 (с мобильного 102).