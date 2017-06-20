Пожарные в течение восьми часов тушили ландшафтный пожар под Ростовом





Пожарные в течение восьми часов тушили крупный ландшафтный пожар между Ростовом и Батайском.



Около двух часов дня 21 июня в километре от станции Заречная загорелись трава и камыш. Площадь ландшафтного пожара составила 3 000 кв. м.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в 21:35 спасатели локализовали пожар, а в 22:04 полностью потушили.

- На месте работали 52 человека с привлечением 16 единиц техники, в том числе пожарного поезда, - добавили в ведомстве.



В результате возгорания никто не пострадал.



