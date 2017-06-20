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Пожарные в течение восьми часов тушили ландшафтный пожар под Ростовом

Пожарные в течение восьми часов тушили ландшафтный пожар под Ростовом

Пожарные в течение восьми часов тушили крупный ландшафтный пожар между Ростовом и Батайском.

Около двух часов дня 21 июня в километре от станции Заречная загорелись трава и камыш. Площадь ландшафтного пожара составила 3 000 кв. м.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в 21:35 спасатели локализовали пожар, а в 22:04 полностью потушили.
- На месте работали 52 человека с привлечением 16 единиц техники, в том числе пожарного поезда, - добавили в ведомстве.

В результате возгорания никто не пострадал.

Пожарные в течение восьми часов тушили ландшафтный пожар под Ростовом

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