Пожарная машина, ехавшая на вызов, попала в ДТП в Ростовской области
В Донецке Ростовской области пожарная машина столкнулась с «Ауди». Авария произошла утром 2 ноября на пересечении улиц Гагарина и Горького.
Автомобиль спасателей ехал к месту пожара. Возгорание произошло в магазине на остановке «Молодежная». Спецмашина ехала со включенными «мигалками».
На перекрестке водитель иномарки не уступил дорогу пожарной машине, из-за чего произошло столкновение. «Ауди» получила значительные повреждения.
К счастью, в аварии никто не пострадал.