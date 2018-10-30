Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пожарная машина, ехавшая на вызов, попала в ДТП в Ростовской области

Пожарная машина, ехавшая на вызов, попала в ДТП в Ростовской области
В Донецке Ростовской области пожарная машина столкнулась с «Ауди». Авария произошла утром 2 ноября на пересечении улиц Гагарина и Горького.

Автомобиль спасателей ехал к месту пожара. Возгорание произошло в магазине на остановке «Молодежная». Спецмашина ехала со включенными «мигалками».

На перекрестке водитель иномарки не уступил дорогу пожарной машине, из-за чего произошло столкновение. «Ауди» получила значительные повреждения.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.