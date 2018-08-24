Пожар в многоквартирном доме на площади 700 кв. м. потушили в Ростовской области



В Ростовской области потушили крупный пожар в многоквартирном доме. ЧП произошло в городе Константиновске вечером 27 августа.



На улице Шахтинской загорелась квартира в двухэтажке. Пожар случился около половины восьмого вечера. Горела площадь 20х70 метров. Когда на место прибыли пожарные подразделения, огнём была охвачена кровля по всей площади.

- В 20 часов был объявлен ранг пожара № 2, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - По уточненным данным площадь пожара составила 700 кв. м.



Возгорание ликвидировали около 22 часов. К тушению привлекались 28 спасателей и девять единиц техники. Причина пожара устанавливается.