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Пожар в многоквартирном доме на площади 700 кв. м. потушили в Ростовской области

Пожар в многоквартирном доме на площади 700 кв. м. потушили в Ростовской области
В Ростовской области потушили крупный пожар в многоквартирном доме. ЧП произошло в городе Константиновске вечером 27 августа.

На улице Шахтинской загорелась квартира в двухэтажке. Пожар случился около половины восьмого вечера. Горела площадь 20х70 метров. Когда на место прибыли пожарные подразделения, огнём была охвачена кровля по всей площади.
- В 20 часов был объявлен ранг пожара № 2, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - По уточненным данным площадь пожара составила 700 кв. м.

Возгорание ликвидировали около 22 часов. К тушению привлекались 28 спасателей и девять единиц техники. Причина пожара устанавливается.

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