Пожар, в котором погибли трое детей, устроил сожитель их матери





Стала известна причина пожара в Егорлыкском районе Ростовской области, в котором погибли трое детей.



По данным следствия, ночью 29 июня пьяный 33-летний житель станицы Егорлыкской, поругавшись со своей сожительницей, разлил в коридоре дома горючую жидкость и поджог. Во вспыхнувшем пожаре погибли три девочки 6, 8 и 17 лет. Как установлено, последняя была беременна. Мать девочек, несмотря на полученные ожоги различной степени тяжести, смогла самостоятельно выбраться из горящего дома. Женщина госпитализирована.

- В отношении жителя станицы Егорлыкской возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

Подозреваемый в результате поджога также получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован.



Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления.