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Пожар, в котором погибли трое детей, устроил сожитель их матери

Пожар, в котором погибли трое детей, устроил сожитель их матери

Стала известна причина пожара в Егорлыкском районе Ростовской области, в котором погибли трое детей.

По данным следствия, ночью 29 июня пьяный 33-летний житель станицы Егорлыкской, поругавшись со своей сожительницей, разлил в коридоре дома горючую жидкость и поджог. Во вспыхнувшем пожаре погибли три девочки 6, 8 и 17 лет. Как установлено, последняя была беременна. Мать девочек, несмотря на полученные ожоги различной степени тяжести, смогла самостоятельно выбраться из горящего дома. Женщина госпитализирована.
- В отношении жителя станицы Егорлыкской возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.
Подозреваемый в результате поджога также получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован.

Сейчас на месте происшествия проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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