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Пожар в центре Ростова в гостинице «Торн Хаус» локализован на площади 840 кв. м

Пожар в центре Ростова в гостинице «Торн Хаус» локализован на площади 840 кв. м
В центре Ростова локализован крупный пожар в гостинице «Торн Хаус» в переулке Семашко.

- В 15.15 пожар локализован на площади 840 кв. м, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Также произошло возгорание семи припаркованных автомобилей.

По словам очевидцев, несколько машин удалось спасти. Свидетели происшествия отталкивали припаркованные автомобили на безопасное расстояние.

На месте пожара продолжают работать спасатели. К тушению привлечены 75 человек и 25 единиц техники.

Напомним, сообщение о возгорании поступило 21 сентября в 13.52. Огонь очень быстро распространился по всей площади здания. Людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись.

Пожар в центре Ростова в гостинице «Торн Хаус» локализован на площади 840 кв. мПожар в центре Ростова в гостинице «Торн Хаус» локализован на площади 840 кв. мПожар в центре Ростова в гостинице «Торн Хаус» локализован на площади 840 кв. мПожар в центре Ростова в гостинице «Торн Хаус» локализован на площади 840 кв. м

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