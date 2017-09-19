Пожар в центре Ростова в гостинице «Торн Хаус» локализован на площади 840 кв. м



В центре Ростова локализован крупный пожар в гостинице «Торн Хаус» в переулке Семашко.



- В 15.15 пожар локализован на площади 840 кв. м, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Также произошло возгорание семи припаркованных автомобилей.



По словам очевидцев, несколько машин удалось спасти. Свидетели происшествия отталкивали припаркованные автомобили на безопасное расстояние.



На месте пожара продолжают работать спасатели. К тушению привлечены 75 человек и 25 единиц техники.



Напомним, сообщение о возгорании поступило 21 сентября в 13.52. Огонь очень быстро распространился по всей площади здания. Людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись.



