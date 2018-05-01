Пожар в банном комплексе в Ростове уничтожил 200 квадратных метров построек



Спасателям понадобилось порядка двух часов, чтобы ликвидировать крупное возгорание в банном комплексе в Ростове.



Пожар произошёл около 22 часов 2 мая в бане, расположенной в переулке Машиностроительном. Ему был присвоен третий из пяти возможных рангов сложности. Справиться с огнём пожарным удалось к полуночи.

- В 23.42 возгорание было полностью ликвидировано на площади 200 кв. м, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – В результате происшествия никто не пострадал.



К тушению привлекались 68 спасателей и 17 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.