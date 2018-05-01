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Пожар повышенной сложности в банном комплексе тушат в Ростове

Пожар повышенной сложности в банном комплексе тушат в Ростове

В Ростове спасатели ликвидируют пожар повышенной сложности. Возгорание произошло в банном комплексе в переулке Машиностроительном.

Пожар начался около 22 часов 2 мая. Прибывшие на место спасатели присвоили возгоранию первый ранг сложности. Через 10 минут был объявлен второй. Огонь быстро распространялся по деревянным постройкам. Вскоре пламя охватило площадь более 150 квадратных метров. К 22 часам горению был присвоен третий из пяти возможных рангов сложности.
- На месте происшествия сейчас работают 60 спасателей и 15 единиц техники, - сообщили в донском управлении МЧС. – Пострадавших нет.

Информация уточняется.

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