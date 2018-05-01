Пожар повышенной сложности в банном комплексе тушат в Ростове





В Ростове спасатели ликвидируют пожар повышенной сложности. Возгорание произошло в банном комплексе в переулке Машиностроительном.



Пожар начался около 22 часов 2 мая. Прибывшие на место спасатели присвоили возгоранию первый ранг сложности. Через 10 минут был объявлен второй. Огонь быстро распространялся по деревянным постройкам. Вскоре пламя охватило площадь более 150 квадратных метров. К 22 часам горению был присвоен третий из пяти возможных рангов сложности.

- На месте происшествия сейчас работают 60 спасателей и 15 единиц техники, - сообщили в донском управлении МЧС. – Пострадавших нет.



Информация уточняется.