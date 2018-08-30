Пожар площадью 3 000 квадратных метров ликвидировали в Ростовской области



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В Азовском районе ликвидировали крупное возгорание. Рядом с хутором Казачий Ерик около 11 часов 1 сентября загорелась сухая трава.



Огонь быстро распространялся, и уже в 11:40 спасатели объявили второй ранг сложности. Около часа дня была предотвращена угроза распространения огня на населенные пункты.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, в 13:15 подразделения МЧС ликвидировали открытое горение и приступили к осмотру пройденной пожаром площади во избежание возобновления пожара от скрытых очагов. Была произведена проливка мест горения и тлеющих очагов.

- В 14:04 объявлена полная ликвидация горения на площади 3 000 кв. м, - добавили в ведомстве. - Для ликвидации пожара привлекались 49 спасателей и 14 единиц техники.



Напомним, в Ростовской области сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности. По данным ростовского Гидрометцентра, как минимум до 4 сентября на Дону сохранится сухая и жаркая погода. Ситуацию усугубит усиление ветра.