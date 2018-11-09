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Появилось видео взрыва «ГАЗели» на трассе М-4

Появилось видео взрыва «ГАЗели» на трассе М-4
На 1 180-м километре трассы М-4 «Дон» сгорел грузовик. Машину охватил огонь, а через какое-то время она взорвалась. ЧП произошло днём 13 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, машина спасателей не смогла доехать до места пожара из-за снегопада и заторов на дорогах.

Предположительно, перед тем, как загореться, «ГАЗель» попала в ДТП.

При взрыве ни один человек не пострадал.



Напомним, что на некоторых участках трассы в Ростовской области введено временное ограничение движения.

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