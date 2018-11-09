Появилось видео страшного пожара под Ростовом



В селе Чалтырь Ростовской области произошёл крупный пожар, оставивший несколько семей без крыши над головой. ЧП случилось ночью 13 ноября.



Один из очевидцев выложил в Сеть видео с места происшествия. На кадрах видно, как огонь охватил дома и хозяйственные постройки.

Несчастные жильцы в ужасе смотрят, как пожар уничтожает их имущество.



Невозможно понять, что чувствуют люди, которые за несколько часов потеряли практически всё, что имели. Тяжело слушать истерики женщин, которые не представляют, что делать дальше.



Ночной пожар охватил площадь 800 квадратных метров. Спасатели боролись с огнём в течение трёх часов. К тушению привлекались 39 человек и 11 единиц техники.



Несмотря на масштабы происшествия, в пожаре, к счастью, никто не пострадал.



