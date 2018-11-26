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Появилось видео смертельного ДТП на трассе в Ростовской области

Появилось видео смертельного ДТП на трассе в Ростовской области
В Сети опубликовали видео ДТП с двумя погибшими на трассе в Ростовской области. Шокирующие кадры появились в «ВК».

На кадрах видны искореженный «Фольксваген» и два трупа. Иномарка похожа на кусок смятого металла. Заметно, что после аварии образовался дорожный затор, а на месте работают спасатели и сотрудники полиции.

Напомним, страшное ДТП случилось утром 27 ноября на автодороге Волгоград - Каменск. 45-летний мужчина на «Фольксвагене» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и «лоб в лоб» столкнулся с фурой. В результате аварии водитель и его пассажирка погибли. 18-летний парень получил травмы и был доставлен в медучреждение.

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