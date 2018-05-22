Появилось видео с места ДТП в Батайске, в котором погиб ребенок



Появилась видеозапись с места аварии в Батайске. Происшествие случилось утром 24 мая на улице Коммунистической.



На записи видно, как «Лада Приора» врезалась в столб линии электропередачи и задела дорожный знак. От силы удара правую сторону автомобиля сильно смяло. Пешеходный указатель погнуло так, что он оказался буквально на крыше машины.



7-летняя девочка стояла на тротуаре с мамой, когда «Приора» сбила их. В результате школьница погибла на месте. Молодую маму и водителя автомобиля увезли на «скорой» в больницу. В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии.

