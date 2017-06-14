Появилось видео с места аварии с участием двух автобусов

По последним данным, в ДТП погибли четыре человека, 30 пострадали, 11 из них госпитализированы.



По факту аварии с участием двух пассажирских автобусов возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. - В рамках выяснения всех обстоятельств ДТП проводится комплексная проверка деятельности Матвеево-Курганского автотранспортного предприятия.



Кроме того, сотрудники ГИБДД проверяют автобусы, попавшие в ДТП, на предмет внесения изменений в конструкцию транспортных средств.



Напомним, ДТП с участием двух автобусов произошло 16 июня около 11:30 на трассе Матвеев Курган - Авило-Успенка. В результате столкновения автобус ПАЗ вылетел с трассы и перевернулся.



По предварительным данным, четыре человека погибли, 30 получили травмы различной степени тяжести, из них 11 человек госпитализированы. Среди пострадавших - трое детей.



