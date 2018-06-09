Появились подробности гибели 10-летнего школьника на железной дороге в Ростовской области



Появились подробности гибели 10-летнего школьника на железной дороге в Ростовской области. Трагедия произошла 13 июня в Октябрьском районе.



Как сообщает издание DonDay.ru, мальчик гулял с другом. Когда приятели разошлись, Кирилл Д. отправился домой. Дорога его пролегала через железнодорожные пути. Перебегая через них, мальчик не обратил внимания на поезд и был сбит тепловозом.



Кирилл погиб на месте.



Несмотря на то, что мальчика воспитывала только мама, в школе о нем отзывались положительно. Кирилл был на хорошем счету у учителей и одноклассников.