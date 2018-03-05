Появилась видеозапись задержания ростовчанина, напавшего на прохожих на проспекте Стачки



В социальной сети появилось видео, на котором вооруженного ножом ростовчанина задерживают сотрудники полиции. Происшествие случилось 6 марта на проспекте Стачки.



На записи видно, как злоумышленник с ножом в руках окружен полицейскими. Правоохранители держат наготове дубинки и пистолеты. При этом видно, что дебошир не планирует сдаваться.



Исход решает отчаянный поступок местного жителя, который ударил по спине злоумышленника предметом, похожим на деревянную палку. В этот момент мужчина упал, тогда полицейские смогли задержать преступника.





Напомним, инцидент произошел возле дома № 251. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ростовчанин кидался на прохожих с ножом. Таким образом он ранил двоих мужчин.



- Установлено, что ранее он был неоднократно судим за незаконный оборот наркотических средств и преступления против личности, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.