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Появилась видеозапись задержания ростовчанина, напавшего на прохожих на проспекте Стачки

Появилась видеозапись задержания ростовчанина, напавшего на прохожих на проспекте Стачки
В социальной сети появилось видео, на котором вооруженного ножом ростовчанина задерживают сотрудники полиции. Происшествие случилось 6 марта на проспекте Стачки.

На записи видно, как злоумышленник с ножом в руках окружен полицейскими. Правоохранители держат наготове дубинки и пистолеты. При этом видно, что дебошир не планирует сдаваться.

Исход решает отчаянный поступок местного жителя, который ударил по спине злоумышленника предметом, похожим на деревянную палку. В этот момент мужчина упал, тогда полицейские смогли задержать преступника.


Напомним, инцидент произошел возле дома № 251. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, ростовчанин кидался на прохожих с ножом. Таким образом он ранил двоих мужчин.

- Установлено, что ранее он был неоднократно судим за незаконный оборот наркотических средств и преступления против личности, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

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