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Пострадавшего при взрыве автомобиля ростовчанина могли «заказать» конкуренты

Пострадавшего при взрыве автомобиля ростовчанина могли «заказать» конкуренты

Владелец автомобиля, в котором произошёл взрыв, мог стать жертвой заказного убийства. Покушение связывают с предпринимательской деятельностью потерпевшего, сообщает DonDay.ru.

32-летний Павел М. возглавлял сеть автомоек, а также известное агентство недвижимости. Инсайдер предполагает, что таким зверским способом с мужчиной могли расквитаться конкуренты по бизнесу.

Когда пострадавший открыл дверь своей иномарки, послышался громкий хлопок — сработало взрывное устройство. Из окон стоявших по соседству машин вылетели стекла. С травмами обеих голеней и открытым переломом ноги пострадавшего доставили в больницу. Медики расценивают его состояние как тяжелое.

Напомним, взрыв прогремел утром 7 марта на улице Еременко. Правоохранители оцепили место происшествие. На месте работают следственно-оперативная группа и полиция. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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