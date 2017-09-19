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Постояльцы и персонал выпрыгивали через окна гостиницы во время пожара в Ростове

Постояльцы и персонал выпрыгивали через окна гостиницы во время пожара в Ростове
Постояльцы и персонал выпрыгивали через окна во время пожара в трёхзвёздочной гостинице «Торн Хаус».

Таким образом спасались двое постояльцев и горничная. Все трое при падении получили травмы, их госпитализировали, сообщает DonDay.ru.

Напомним, ЧП произошло около двух часов дня в здании гостиницы в переулке Семашко. Огонь мгновенно распространился по внешней обшивке здания и в результате охватил гостиницу по всей площади.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, огонь полыхал на 800 квадратных метрах. Тушение происходит по повышенному третьему рангу. В ликвидации пожара задействованы 75 спасателей и 25 единиц техники. Обстановка уточняется.

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