Постояльцы и персонал выпрыгивали через окна гостиницы во время пожара в Ростове



Постояльцы и персонал выпрыгивали через окна во время пожара в трёхзвёздочной гостинице «Торн Хаус».



Таким образом спасались двое постояльцев и горничная. Все трое при падении получили травмы, их госпитализировали, сообщает DonDay.ru.



Напомним, ЧП произошло около двух часов дня в здании гостиницы в переулке Семашко. Огонь мгновенно распространился по внешней обшивке здания и в результате охватил гостиницу по всей площади.



По информации ГУ МЧС Ростовской области, огонь полыхал на 800 квадратных метрах. Тушение происходит по повышенному третьему рангу. В ликвидации пожара задействованы 75 спасателей и 25 единиц техники. Обстановка уточняется.



