Посреди рабочего дня в административном здании в Таганроге случился пожар



В центральном районе Таганрога в административном здании случился пожар. Возгорание произошло посреди рабочего дня 21 ноября на улице Менделеева.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около двух часов дня. Почувствовав запах гари, сотрудники и посетители покинули помещение. Прибывшие спасатели потушили огонь. К этому моменту он успел распространиться на площадь два квадратных метра.



В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что при пожаре никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.



На тушение спасателям понадобилось порядка получаса. К ликвидации возгорания привлекались 14 пожарных и три единицы техники.