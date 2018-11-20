Посреди рабочего дня в административном здании в Таганроге случился пожар
В центральном районе Таганрога в административном здании случился пожар. Возгорание произошло посреди рабочего дня 21 ноября на улице Менделеева.
Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около двух часов дня. Почувствовав запах гари, сотрудники и посетители покинули помещение. Прибывшие спасатели потушили огонь. К этому моменту он успел распространиться на площадь два квадратных метра.
В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что при пожаре никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.
На тушение спасателям понадобилось порядка получаса. К ликвидации возгорания привлекались 14 пожарных и три единицы техники.