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Посреди рабочего дня в административном здании в Таганроге случился пожар

Посреди рабочего дня в административном здании в Таганроге случился пожар
В центральном районе Таганрога в административном здании случился пожар. Возгорание произошло посреди рабочего дня 21 ноября на улице Менделеева.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы около двух часов дня. Почувствовав запах гари, сотрудники и посетители покинули помещение. Прибывшие спасатели потушили огонь. К этому моменту он успел распространиться на площадь два квадратных метра.

В пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что при пожаре никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.

На тушение спасателям понадобилось порядка получаса. К ликвидации возгорания привлекались 14 пожарных и три единицы техники.

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