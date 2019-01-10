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После взрыва в Шахтах СК РФ поверяет управляющую и газоснабжающую организации дома

После взрыва в Шахтах СК РФ поверяет управляющую и газоснабжающую организации дома
После взрыва в Шахтах Следственный комитет России проводит проверку управляющей и газоснабжающей организаций. Информацию об этом передает СК РФ.

В настоящее время следователи работают на месте трагедии. Они опрашивают жильцов дома на Хабарова, 16 и очевидцев взрыва. Кроме того, Следственный комитет изъял документы в организациях, которые обслуживают дом. Таким образом правоохранители собираются установить возможных виновных в происшествии.

Напомним, мощный взрыв произошел 14 января около 6 часов. В результате были частично разрушены 8-й и 9-й этажи дома. В настоящий момент известно, что погибла одна жительница многоэтажки. Еще четыре человека до сих пор могут находиться под завалами.

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