После взрыва в Шахтах СК РФ поверяет управляющую и газоснабжающую организации дома



После взрыва в Шахтах Следственный комитет России проводит проверку управляющей и газоснабжающей организаций. Информацию об этом передает СК РФ.



В настоящее время следователи работают на месте трагедии. Они опрашивают жильцов дома на Хабарова, 16 и очевидцев взрыва. Кроме того, Следственный комитет изъял документы в организациях, которые обслуживают дом. Таким образом правоохранители собираются установить возможных виновных в происшествии.



Напомним, мощный взрыв произошел 14 января около 6 часов. В результате были частично разрушены 8-й и 9-й этажи дома. В настоящий момент известно, что погибла одна жительница многоэтажки. Еще четыре человека до сих пор могут находиться под завалами.

