После столкновения с «Нивой» в Ростовской области «Лада» врезалась в дерево: пострадал водитель



После столкновения с «Нивой» в Ростовской области «Лада» врезалась в дерево: пострадал водитель. Авария произошла 29 сентября около 17 часов на выезде из Новочеркасска. Об этом сообщает портал DonDay Новочеркасск.



По информации портала, водитель «Лады» на большой скорости выезжал из города. Он попытался обогнать едущую впереди машину через сплошную линию. В этот момент водитель «Нивы» решил повернуть в неположенном месте. В итоге автомобили столкнулись по касательной. После удара «Гранта» вылетела в кювет и врезалась в дерево.



В результате аварии водитель «Гранты» получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.