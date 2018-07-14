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После столкновения автобуса и легковушки под Ростовом в больницу попали семь человек

После столкновения автобуса и легковушки под Ростовом в больницу попали семь человек
В результате ДТП с легковушкой и автобусом в Ростовской области в больницу доставили семь человек.

Страшная авария произошла сегодня утром на трассе «Азов-Староминская». Легковой автомобиль на полной скорости врезался в рейсовый автобус. В результате погиб двухлетний ребенок, 14 человек получили различные травмы.

В больницу попали семь пострадавших. Трое взрослых и один ребенок были доставлены в медучереждения Ростовской области. Состояние одного из них врачи оценивают, как тяжелое, остальные получили травмы средней тяжести.

Еще трое пострадавших гопитализировали в больницы Краснодарского края.

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