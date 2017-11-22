После ДТП трое парней из автомобиля с номерами АРО избили ростовчанина



После ДТП трое парней из автомобиля с номерами АРО избили ростовчанина. Инцидент произошел вечером 23 ноября на улице Вавилова. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



По информации издания, 30-летний парень ехал по улице Вавилова и, совершив неудачный маневр, врезался в машину с номерами АРО. После столкновения из нее вышли трое парней и, вытащив ростовчанина из авто, стали избивать его.



- В тяжелом состоянии молодого человека доставили в травматологическое отделение, - отметил источник издания. - У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, а также многочисленные раны и гематомы.



В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области отметили, что по данному факту поступало заявление. В настоящее время ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства.