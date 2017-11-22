Авторизация

Регистрация


  • USD 58.53
  • EUR 69.33
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

После ДТП трое парней из автомобиля с номерами АРО избили ростовчанина

После ДТП трое парней из автомобиля с номерами АРО избили ростовчанина
После ДТП трое парней из автомобиля с номерами АРО избили ростовчанина. Инцидент произошел вечером 23 ноября на улице Вавилова. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, 30-летний парень ехал по улице Вавилова и, совершив неудачный маневр, врезался в машину с номерами АРО. После столкновения из нее вышли трое парней и, вытащив ростовчанина из авто, стали избивать его.

- В тяжелом состоянии молодого человека доставили в травматологическое отделение, - отметил источник издания. - У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, а также многочисленные раны и гематомы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области отметили, что по данному факту поступало заявление. В настоящее время ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.